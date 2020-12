CAGLIARI – Pubblicato sul portale degli appalti del Comune di Cagliari un avviso per l’assegnazione in uso temporaneo dei locali dell’Ex Vetreria di Pirri per lo svolgimento di attività culturali, aggregative e educative. La scadenza per la presentazione delle richieste di partecipazione è fissata per le ore 12.00 del 9 gennaio 2021. Per informazioni: cultura@comune.cagliari.it

Nella foto l’ex-vetreria di Pirri