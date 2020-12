Butterfly House: grazie a tutti, non molliamo

ALGHERO – “La Butterfly House Sardegna ringrazia i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per il loro preziosissimo e pronto intervento. Ringrazia anche tutte le persone che ci stanno dimostrando la loro vicinanza ed affetto.

Vogliamo rassicurare i nostri amici che l’incendio ha coinvolto il locale pizzeria e l’area accoglienza, che grazie a Dio non sono stati riportati danni alle persone e che tutta la struttura in cui è presente la Biosfera Tropicale (che ospita le farfalle nella bella stagione) non è stata interessata dalle fiamme. Siamo già pronti a ricostruire quanto è andato perduto, continuando però a prenderci cura del giardino tropicale e dei suoi piccoli ospiti, in modo da potervi accogliere con l’entusiasmo di sempre la prossima primavera”

Butterfly House Sardegna