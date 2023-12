Ex-discarica di Monte Rosé, sequestro della Polizia Muncipale

PORTO TORRES – Gli agenti del nucleo di Pronto intervento del Corpo di Polizia Locale di Porto Torres, nel corso dell’attività di indagine avviata gli scorsi mesi dagli uffici del Comando di Piazza W. Frau, hanno eseguito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, un sequestro preventivo della vasta area ove insiste l’ex discarica comunale di Monte Rosè’ dismessa ormai da anni. Si tratta di un accertamento piuttosto articolato e composito che fin dalla sua origine puntava a far luce sull’ipotesi di reato di discarica abusiva, perseguita com’è noto dal Testo Unico Ambientale.

La fattispecie in questione, va ricordato, appare come un illecito alquanto rilevante poiché va a punire la condotta ripetuta nel tempo e caratterizzata dal deposito indiscriminato di rifiuti in una determinata area, col serio rischio per la salute dell’uomo nonché col pericolo di trasformare l’ambiente interessato in un ricettacolo di rifiuti con tendenza pressoché definitiva. Le indagini vanno tutt’ora avanti sotto la direzione e il coordinamento della Procura della Repubblica di Sassari. Tutte le autorità preposte stanno infatti lavorando diligentemente per portare alla luce ogni dettaglio e per identificare eventuali responsabilità nella gestione della discarica abusiva. Ancora una volta risulta fondamentale il contributo della Polizia locale in termini di vigilanza ambientale e di conservazione del patrimonio ecologico, aspetti che richiamano quello della tutela per la salute dell’uomo, dei cittadini e dell’ambiente