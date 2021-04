Ex-Cotonificio, consegna dei lavori

ALGHERO – Domani, venerdì 29 aprile, alle 9,30 l’Amministrazione consegna il cantiere per la riqualificazione del complesso dell’Ex Cotonificio di via Marconi. Il Sindaco Mario Conoci con l’Assessore alle Opere Pubbliche Antonello Peru presenzierà all’avvio del cantiere che l’impresa Imped Srl, aggiudicataria dell’appalto, dovrà allestire e condurre per l’opera che segnerà la rinascita del sito degradato nel quartiere di Sant’Agostino. Per l’esecuzione dei lavori sono disponibili 3.176.043,17 euro, frutto di un finanziamento regionale.