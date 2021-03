Eventus International: quali saranno gli eventi del 2021?

ROMA – Anche quest’anno Eventus International propone all’attenzione degli interessati una vasta gamma di eventi e piattaforme per il gaming e per tutti gli appassionati degli e-sport. I vari eventi si terranno in numerosi Paesi dell’Europa, dalla Germania all’Ucraina, e rappresenteranno un vero e proprio festival del gioco. Eventus International, in effetti, non ha bisogno di alcun tipo di presentazione da quel punto di vista. Si tratta a tutti gli effetti di una società che ha già contribuito moltissimi nel realizzare piattaforme sia per i professionisti che per i dilettanti. Tutto ciò che serve è semplicemente scegliere l’evento a cui partecipare ed essere pronti a una concorrenza a dir poco agguerrita. Come sempre, tutti gli eventi targati Eventus International avranno addosso le attenzioni di quasi tutto il mondo. E allora non bisogna sbagliare.

I nuovi eventi di Eventus International

Tra i vari eventi da considerare spicca l’All-In Gaming Ukraine, un evento del tutto nuovo che si terrà in Ucraina il 14-15 giugno e ospiterà professionisti del gaming provenienti da tutto il mondo. Poco prima, invece, ci sarà in Russia un altro evento nuovo: il Russia iGaming Summit and Expo (il 20-21 maggio). Senza dimenticarsi dell’iGaming Germany. Quest’ultimo si terrà sempre a maggiore, precisamente il 10-11 e ospiterà un gran ventaglio di professionisti impegnati in tutti i generi di e-sports. Tutti e 3 gli eventi non solo sono nuovi, ma hanno anche delle enormi potenzialità di crescita. Grazie agli stessi sia i già affermati esperti del gaming che i talentuosi novellini potranno mettere in mostra le loro abilità nei giochi di vario tipo. Chiunque lo volesse potrà usare le piattaforme di betting online, come Eurobet, in modo da divertirsi e vincere scommettendo sui partecipanti!

Eventus International: la piattaforma scandinava

Non ci si può dimenticare, inoltre, della “solita” piattaforma per tutti gli esperti del gaming. Quest’ultima non ha niente di nuovo e sarà realizzata in Scandinavia (precisamente a Stoccolma, in Svezia) tra il 9 e il 10 settembre. Qui tutti i professionisti avranno modo d’incontrarsi durante l’Annual Scandinavian Gaming Show. Tale evento riunirà ancora una volta i vari partecipanti del settore. Ci saranno tante discipline e varie regioni del gioco. Oltre al gaming, qui si cercherà di prestare attenzione anche alla varie conferenze relative al settore. Molti specialisti potranno sfruttare l’opportunità di fare del networking con i propri colleghi