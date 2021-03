Cambio nei 5 Stelle: entrano Alivesi e Di Maio

ALGHERO – “Come preannunciato due anni fa è arrivato il momento di dare il cambio e, depositando le nostre dimissioni da Consiglieri comunali, siamo lieti di dare la possibilità a Maria Antonietta Alivesi e Giusy Di Maio di diventare portavoce del Movimento 5 stelle all’interno della massima assise cittadina con il fine di avere, un domani, più persone con esperienza pronte per poter affrontare un’esperienza governativa alla guida della nostra città.

Per noi, in questi ultimi 7 anni, è stato un onore l’essere stati portavoce del Movimento 5 stelle ed aver rappresentato tutti i nostri concittadini. Sono stati anni intensi e, nonostante avremmo potuto fare di più, consapevoli del fatto che fossimo in opposizione, siamo comunque orgogliosi dei risultati ottenuti.

Oggi dunque vorremmo cogliere l’occasione per ringraziare tutti quegli attivisti del Movimento 5 Stelle che, dal primo giorno ad oggi, con sacrificio, hanno sottratto tempo al lavoro e alla famiglia per starci vicino in tutte le nostre iniziative senza mai un secondo fine, tutto lo staff del Comune di Alghero per l’aiuto ricevuto, in termini collaborativi, per aver fatto si che potessimo svolgere al meglio il nostro mandato, tutti i cittadini Algheresi per il supporto avuto in questi anni ma , e soprattutto, il “Movimento 5 Stelle”, quel Movimento 5 Stelle che in un periodo in cui in molti sembrano essersi dimenticati, ci ha permesso ieri, solo grazie al suo Simbolo, di essere conosciuti ed eletti. Augurando dunque lunga vita al Movimento 5 Stelle e cogliamo l’occasione per augurare a Maria Antonietta Alivesi e Giusy Di Maio un un Buon lavoro.”

Roberto Ferrara

Graziano Porcu