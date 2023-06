Eventi a Lo Quarter: avviso per allestimento postazione bar

ALGHERO – Avviso pubblico rivolto agli operatori commerciali interessati ad allestire il servizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione degli spettacoli che si terranno nel teatro all’aperto del complesso Lo Quarter nell’ambito degli eventi del cartellone estivo denominato #ALGHEROEXPERIENCE 2023. Dal 21 giugno il servizio avverrà mediante l’utilizzo di una postazione. Il calendario work in progress, potrà subire variazioni ed integrazioni con particolare riferimento alla programmazione di settembre e del San Miquel Festival (16 settembre 30 settembre). La manifestazione di interesse dovrà consistere in una relazione dettagliata da accompagnare all’Allegato A dove si descrivono le modalità di espletamento dei servizi che si intendono erogare e dove dovranno essere contenute, a titolo meramente indicativo, la descrizione corredata da immagini delle attrezzature che si intende installare; l’assorbimento elettrico necessario per frigoriferi, macchinari, ecc.; la tipologia di alimento o bevanda che si intende somministrare; l’importo di vendita al pubblico dei singoli prodotti proposti.

L’affidamento del servizio rientra nell’ambito della ricerca di sponsorizzazioni, ne deriva l’obbligo da parte dell’operatore di riconoscere alla Fondazione la corresponsione di un canone di natura economica (sponsorizzazione finanziaria). Le domande dovranno pervenire unicamente utilizzando il modello A allegato e dovranno essere consegnate esclusivamente a mano e in busta chiusa al protocollo della Fondazione Alghero al seguente indirizzo: Fondazione Alghero Largo Lo Quarter snc – 07041 Alghero (SS). Le istanze dovranno pervenire a decorrere dalle ore 8.30 del giorno 8 giugno 2023 ed entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 19 giugno 2023. Le domande possono essere consegnate tutti i giorni ad esclusione del sabato e della domenica dalle ore 8.30 alle ore 13.00. L’avviso completo e la modulistica sono pubblicati sul sito Fondazione Alghero. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in ordine al presente invito devono pervenire per iscritto, a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: fondazionealghero@informapec.it.