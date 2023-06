Verso le elezioni, i Riformatori si fanno avanti: primi incontri bilaterali

ALGHERO – Rompono gli indugi e, in vista della definizione di programmi, alleanze e accordi per le importanti scadenze elettorali di inizio anno prossimo, avviano un percorso politico di confronto e verifica. Questi sono i Riformatori Sardi. Tramite una scarna nota, il partito guidato a livello locale da Alberto Bamonti, fa sapere che “nella giornata di ieri si è svolto il primo di una serie di incontri, volti al dialogo e al confronto, promossi dai Riformatori Sardi e le forze politiche della città, in vista degli imminenti appuntamenti elettorali che si terranno nei prossimi mesi, soprattutto le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Alghero”. E chiudono. “I Riformatori Sardi hanno incontrato nella propria sede il Partito Politico Fratelli d’Italia, rappresentato dal coordinatore locale Marco Di Gangi e dall’assessore Alessandro Cocco, al quale esprimiamo ringraziamenti per il proficuo confronto e interessante scambio di idee dal valore nettamente politico”.