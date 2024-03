Estate ad Alghero, tappa anche per Daniele Silvestri e Marlene Kuntz

ALGHERO – Continuano i festeggiamenti per i 30 anni di Catartica, disco d’esordio dei Marlene Kuntz, destinato a diventare una vera e propria pietra miliare nella storia della musica italiana. Dopo il grande successo del tour nei club, che sta registrando un sold out dopo l’altro, e l’annuncio del tour europeo, la band annuncia oggi le prime date estive per ESTATE, includendo l’appuntamento estivo all’Alguer Summer Festival, del 10 agosto.

Daniele Silvestri sul palco del festival Abbabula 2024: appuntamento fissato per le ore 21.30 del 2 agosto a Lo Quarter di Alghero. Uno degli artisti più amati dal pubblico isolano e nazionale. Uno stile unico e inimitabile, capace di coinvolgere ed allo stesso tempo di far riflettere e ballare. Un caro amico del festival Abbabula, che torna ancora una volta in Sardegna rispondendo presente all’invito delle Ragazze Terribili pronto a riabbracciare la platea isolana in un grande straordinario show (“Il Cantastorie Recidivo”), prosecuzione estiva del suo live invernale da ben 30 concerti – quasi tutti sold out – nella Capitale.