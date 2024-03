Pesca professionale in AMP, ecco la graduatoria degli operatori autorizzati

ALGHERO – Pubblicata la graduatoria degli operatori della pesca professionale della marineria algherese autorizzati ad operare all’interno della AMP Capo Caccia – Isola Piana.

Come anticipato nei giorni scorsi dalla direzione della AMP di Capo Caccia – Isola Piana, con determinazione dirigenziale del direttore della AMP è stata pubblicata la graduatoria dei 22 operatori della pesca professionale che sono stati autorizzati ad operare all’interno della stessa area protetta.

Ottenuto come noto il via libera ministeriale l’attività di pesca potrà, quindi, essere avviata fin dalla data di domani 21 marzo 2024.

Ventinove sono state le domande pervenute entro la scadenza fissata al 18 marzo scorso. A seguito della istruttoria condotta dagli uffici della AMP, a ciascun operatore è stato attribuito un punteggio sulla base dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico.

E’ stato in primo luogo valutato il possesso del requisito della esistenza dell’attività di pesca all’anno 2002, data di istituzione della area marina protetta. A seguire i punteggi hanno riguardato: criteri ambientali, come il livello di emissioni del motore dell’imbarcazione e l’uso di vernici senza rilascio di inquinanti; criteri professionali, come il possesso di corsi di formazione professionale inerenti la professione, l’aver già operato in AMP nei precedenti tre anni; criteri riguardanti la dimensione delle imbarcazioni a vantaggio di quelle di minore dimensione.

Si allega lo stralcio del verbale della istruttoria con indicazione delle graduatorie: a) degli idonei a cui saranno assegnate le 22 autorizzazioni all’esercizio delle attività di pesca professionale all’interno dell’Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana per l’anno 2024; b) degli idonei, ma non autorizzabili in quanto risultati in posizione successiva al numero massimo delle 22 autorizzazioni rilasciabili; c) quella degli operatori non idonei.

Tutta la documentazione sulla procedura è pubblicata nel sito istituzionale della Azienda Speciale Parco di Porto Conte www.algheroparks.it nella sezione NEWS.

Comunicato_Pesca_graduatorie_pesca_professionale