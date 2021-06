Estate ad Alghero: grandi nomi per la rinascita |video

ALGHERO – Questa mattina la presentazione del cartello estivo degli eventi. Un programma molto ricco considerando le gravi difficoltà di questi mesi legate alla diffusione del Covid e dunque alle misure che hanno limitato anche le varie attività e le presenze anche nelle Grotte di Nettuno che garantiscono la liquidità alla Fondazione Alghero e dunque al settore primario per il Turismo della Riviera del Corallo ovvero eventi e promozione. Nonostante questo, come detto, l’Amministrazione è riuscita a definire un programma di alto livello che rappresenta anche una ripartenza in vista dei prossimi mesi con anche ulteriori eventi e nomi che saranno previsti per Sant Miquel e poi per fine anno per proseguire con la prossima primavera ed estate 2022, su cui si stanno già definendo alcuni importanti nomi. Sentiamo le parole del Sindaco Mario Conoci.