Eppoinulla: poesia nonsense di Alessandro Doro

SASSARI Allo Spazio Bunker di via Porcellana 17/A continua l’intenso viaggio in otto tappe nel teatro indipendente contemporaneo della rassegna “Teatri in via di estinzione” organizzata dall’associazione Meridiano Zero. Dopo l’incredibile vita, nell’Italia fascista e maschilista, della ciclista Alfonsina Strada raccontata dal Teatro Tabasco, le marionette di Is Mascareddas e lo spettacolo da tavolo “La grande guerra degli Orsetti Gommosi” di Batisfera Teatro, sabato 20 novembre (alle 21) e domenica 21 (alle 19), scatta un altro appuntamento da non perdere. Al Bunker arriva infatti il poeta, attore e musicista sassarese Alessandro Doro con il suo spettacolo “di” poesie, o “con” poesie “Eppoinulla”, un coinvolgente monologo arricchito da suoni e proiezioni e vorticante intorno al potere suggestivo, emotivo, dissacrante, esilarante della parola poetica.

Campione regionale nel 2017 di Poetry Slam Sardegna, Alessandro Doro è uno dei fondatori del collettivo poetico Grande Nave Madre. Dal 2017 porta in giro la sua produzione slammistica con “Di insetti, arrotini e altre amenità”, da cui ha poi sviluppato lo spettacolo in scena al Bunker questo fine settimana.

Come spiega l’autore e interprete, “Eppoinulla” è un monologo «nato impulsivamente dall’esigenza di elaborare una specie di reading in cui presentavo le mie poesiole, prevalentemente nonsense, che da un po’ propongo sui palcoscenici più disparati. La cosa mi è sfuggita di mano e da uno spettacolo “di” poesie è diventato innanzitutto uno spettacolo “con” poesie (sarebbe più appropriato chiamarle esperimenti, prove, esercizi di linguaggio poetico). Nell’ora e mezza che dura, parlo e parlo, sviscerando ogni singola parola, fonema, scherzo, rimando, senza tralasciare le circostanze in cui questi sono stati architettati. Ecco, alla fine dei conti mi pare uno spettacolo “sulla” poesia; i miei versi, o pseudo tali, sono un pretesto per mostrarne alcuni aspetti, smascherarne dei trucchi».