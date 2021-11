Riuso della posidonia, evento Enea al Parco: parla Montis |video

ALGHERO – L’Enea, in collaborazione con il Comune di Alghero, ha presentato le soluzioni tecnologiche innovative per la sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali nel settore costiero e balneare nel corso di un evento rivolto a tutti gli operatori della Regione Sardegna. L’evento fa seguito al progetto “Sviluppo Territoriale delle zone costiere e delle piccole isole – il caso studio della Posidonia oceanica”, nell’ambito di ES-PA, si è svolto presso la sede del Parco di Porto Conte (sala convegni Casa Gioiosa) di Alghero. Presente anche un corner espositivo di elementi di arredo balneare imbottiti con residui di Posidonia oceanica. Sono intervenuti per l’Enea Sergio Capucci e per il Comune di Alghero, l’assessore all’Ambiente Andrea Montis (di cui segue un’intervista) alla presenza anche del direttore del Parco di Porto Conte e Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana, Mariano Mariani.