Endoscopia, Week Surgery e chirurgia ambulatoriale all’ospedale Alghero: il Dg Sensi risponde all’onorevole Manca

ALGHERO – In merito alle dichiarazioni dell’onorevole Desire’ Manca

sull’istituzione della Struttura semplice dipartimentale di Endoscopia,

Week Surgery e chirurgia ambulatoriale all’ospedale Civile di Alghero,

e’ il Direttore generale della Asl n. 1, Flavio Sensi, a prendere la

parola.

Le dichiarazioni dell’onorevole Manca non giovano sicuramente alla

corretta informazione e a fare chiarezza sull’istituzione di una nuova

Struttura.

L’ispezione di ieri all’ospedale Civili di Alghero non era stata

preventivamente concordata con l’Azienda, che quindi non ha visto la

presenza del Direttore Generale come scritto nell’articolo e come

dichiarato dall’onorevole Manca. Era invece presente il dottor Gioachino

Greco, dirigente medico che, appreso della presenza non autorizzata nei

reparti ha fornito le corrette indicazioni di visita all’onorevole, che

prima di allora ha ignorato il diritto di privacy dei pazienti,

trascurando inoltre le linee guida aziendali in merito alle fonti di

contaminazione infettiva all’interno delle strutture sanitarie.

Per fare chiarezza e’ necessario precisare che questa Asl con la

delibera n. 224 del 17.03.2023 ha istituito la S.S.D. Endoscopia, Week

Surgery e Chirurgia Ambulatoriale, afferente al Dipartimento

Interpresidio di Alghero – Ozieri di Chirurgia specialistica. Questa

istituzione ha consentito di acquisire in comando dalla AOU Sassari, in

un’ottica di stretta collaborazione e integrazione tra le due Aziende

sanitarie, due chirurghi di grande esperienza (deliberazioni n. 218 del

16.03.2023 e n. 295 del 07.04.2023) a cui sono stati affiancati due

giovani chirurghi in formazione, attualmente contrattualizzati come

libero-professionisti.

Questo nuovo team affianca già, peraltro, lo staff della Chirurgia

Generale, composto da altri quattro medici, che in maniera integrata

garantiscono le attività specialistiche necessarie al funzionamento

dell’Ospedale Civile di Alghero, sia in elezione che prestazioni

urgenti; il team della Ssd ha come mission l’interventistica

mini-invasiva e l’utilizzo di tutte quello tecnologie, compresa la

robotica, che una volta acquisite consentiranno di ridurre i tempi di

degenza e di accrescere l’efficacia dell’operazione, migliorando oltre

all’outcome anche la qualità della vita delle persone trattate

chirurgicamente,

Questo nuovo modello organizzativo permette di fornire le risposte

migliori in termini di tecnologie, competenze, quantità e qualità del

personale dedicato sulla base della complessità assistenziale con

particolare attenzione alla riduzione dei ricoveri ordinari impropri,

alla riduzione della degenza media attraverso l’impiego delle metodiche

mini-invasive migliorando nel contempo i risultati clinici e la qualità

della vita delle persone trattate chirurgicamente.

La S.S.D. di Chirurgia 2, si avvale di 5 posti letto di degenza

ordinaria della disciplina di Chirurgia Generale del Presidio

Ospedaliero di Alghero, ed il team, composto da quattro medici che hanno

preso servizio da metà marzo con l’istituzione della nuova struttura,

collabora già sinergicamente con la S.C. Chirurgia Generale del Presidio

Ospedaliero di Alghero al fine di garantire le attività chirurgiche

dell’ospedale, ed andare anche a sopperire quelle carenze di organico

che in alcune occasioni hanno messo a rischio la regolare attività della

struttura.