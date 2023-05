Emporio del Parco e Punta Giglio, Pirisi: “Ancora una volta, non ci siamo”

ALGHERO – “Se da una parte ci arrivano voci di lamentele perchè si sentono troppo

criticati, dall’altra parte non fanno niente perchè le critiche non

vengano sollevate. Il Parco di Porto Conte continua a far parlare delle

sue intraprese e non solo in chiave positiva. A parte la particolarità

di quello che è stato definito dagli stessi organizzatori “un

matrimonio” a Punta Giglio, in piena area di massima tutela

naturalistica e ambientale e in pieno Parco e all’interno di una zona di

elevatissimo pregio sulle falesie , quello che appare al netto del finto

matrimonio e lo schiaffo dato alla comunita tutta dove a chiare lettere

si e voluto lanciare il messaggio che ” noi siamo noi e voi non contate

nulla ” non mi sorprendera’ se fra un po si chiedesse ufficialmente di

utilizzare quei luoghi come locascion proprio per matrimoni perche

seguendo la strada che autorizzava dove cera uno spaccio si puo fare un

bar , e dove cera un dormitorio si può fare un albergo e dove cera una

mensa si può fare un ristorante nella stessa falsa riga dove ci sono

uomini e donne si possono fare matrimoni in barba a tutte le

raccomandazioni ambientali ma questo lo vedremo in seguito, adesso ci

giunge voce che sarebbe stata prorogata ancora per un anno la

concessione dell’emporio del Parco a coloro che l’hanno gestita fino ad

oggi. Una scelta che riteniamo piuttosto contraria a quanto emerso in

questi mesi dove da parte di tutti, compresi amministratori e forze

politiche in capo al Parco, hanno espresso la necessità di cambiare e di

migliorare un servizio che dovrebbe fare lustro al settore

enogastronomico del Parco e della Nurra e invece apre sempre meno giorni

all’anno, viene poco pubblicizzato e cosi le tanto decantante eccellenze

restano al palo e senza quella promozione e commercializzazione che ci

si aspetta. Cosa ci voleva a fare un bando per riassegnare la

concessione di questa importante attività? Non comprendiamo questa

mancanza che potrebbe dipendere dalla volontà oppure dalla difficoltà di

trovare personale idoneo o che abbia tempo per svolgere anche questo

impegno che però non è secondario. Tralasciamo poi sempre sullo stesso

argomento la mancanza di un giusto sostegno ai prodotti e imprese col

marchio del Parco che orbitano nell’area parco e nelle borgate oramai

isolate e sempre meno coinvolte nelle scelte del territorio. Insomma

siamo sempre alle solite, si lamentano delle critiche ma poco o niente

fanno per evitarle dando l’impressione all’esterno che si pensi tanto al

profitto e al business e meno alla tutela ambientale”

Mimmo Pirisi, capogruppo del Partito Democratico