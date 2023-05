Le STEM-Oltre il Divario di genere, workshop al Liceo Fermi

ALGHERO – Venerdì 26 maggio 2023 presso Liceo Scientifico “E. Fermi” – Alghero (SS) si terrà un workshop rivolto a tutti i docenti di ogni ordine e grado. L’workshop sarà di 4 ore così suddivise: 3 ore in presenza, dalle ore 16:00 alle ore 19:00 – 1 ora di studio individuale dei materiali.

Il percorso, a cura delle équipe formative territoriali, ha un’impostazione prettamente operativa, ed è rivolto a docenti di ogni ordine e grado: intende fornire spunti e idee per organizzare una speciale lezione STEM dedicata a tutti, ma pensata in particolare per ispirare le studentesse/alunne e sostenerle.

La documentazione prodotta in presenza durante il workshop, potrà essere utilizzata anche ai fini del percorso InnovaMentiSTEM, previa iscrizione. nell’intraprendere gli studi e le carriere scientifiche.

Nasce dall’esperienza del percorso nazionale InnovaMentiSTEM e vuole fornire ai corsisti un’occasione per simulare passo passo un’attività didattica ispirata alla vita di una scienziata, fornendo al contempo spunti materiali per poter replicare facilmente l’attività in aula.

L’attività laboratoriale, della durata di 3 ore in presenza, sarà organizzata in 4 step:

– StorytellingSTEM: una breve narrazione dei momenti salienti della vita della scienziata;

– LabSTEM: realizzazione di una breve attività laboratoriale, ispirata al lavoro di ricerca;

– Cara Scienziata, ti scrivo: un momento conclusivo di riflessione, proposto come un ideale scambio di messaggi con la scienziata;

– Creazione di un poster di documentazione dell’esperienza.

Iscrizioni su scuola Futura dal 6 al 25 maggio 2023 (posti limitati ), maggiori informazioni al link https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/fr/le-stem-oltre-il-divario-di-genere-innovamentilab_stem-Equipe Formativa Territoriale Sardegna

L’iscrizione ai percorsi formativi avviene esclusivamente nell’area riservata. ( Accedi tramite SPID) https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/fr/le-stem-oltre-il-divario-di-genere-innovamentilab_stem-sardegna

Per ricercare con facilità il percorso formativo consigliamo di utilizzare l’ID percorso 125926

Per supporto contattare via mail la referente EFT regione Sardegna Dott.ssa Nicoletta Cao

eftsardegna@formazionedssardegna.net