Elezioni l’Alguer in Centro con Di Gangi e Ferrara: dibattito acceso su turismo e Parco | video

ALGHERO – Verso il voto, nuovo confronto politico. Questa volta tra Marco Di Gangi, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, e Roberto Ferrara, già consigliere comunale ad Alghero e storico esponente del Movimento 5 Stelle algherese. Ospiti del Bar In Centro, i due esponenti politici a sostegno di Marco Tedde e Raimondo Cacciotto si sono confrontati sui temi di più stretta attualità, in particolare sul turismo, condizione della città, Parco di Porto Conte e altro, in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Alghero in programma il prossimo 8 e 9 giugno 2024.

Cresce sempre di più l’interesse per confronti che vogliono far sentire le varie voci in campo senza troppi filtri e condizionamenti restando ovviamente all’interno di un format che prevede una durata di circa 20minuti e che si svolge, volutamente, nel centro città, in particolare in un locale divenuto, volenti o nolenti, l’agorà della politica catalana.

ECCO L’INTERO CONFRONTO TRA DI GANGI E FERRARA:

https://www.youtube.com/watch?v=9D2zJPjqM9E