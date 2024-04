Elezioni, ad Alghero verso la sfida a sindaco tra Tedde e Cacciotto

ALGHERO – Come anticipato, passata la Pasqua è arrivata la sintesi. Il candidato a sindaco per il Centrodestra Sardista di Alghero sarà Marco Tedde. Questo quanto scaturito, anche, dalla riunione a Oristano della coalizione. Sul tavolo vi erano anche i nomi di Giovanna Caria, sempre di Fi, e di Francesco Marinaro dei Riformatori Sardi, ma, come detto, i partiti hanno optato per il già già sindaco ed ex consigliere regionale, oltre che membro del consiglio nazionale azzurro.

Un’investitura che non dovrebbe trovare intralci nel tavolo convocato questo pomeriggio da parte dell’alleanza di Centrodestra algherese. Certo restano in campo le istanze dei Riformatori forti del risultato alle regionali, ma è probabile che nei vari accordi di gestione del governo cittadino possano arrivare una sorta di “compensazioni”.

Confermata anche l’altra anticipazione di Algheronews con Gavino Mariotti che sarà il candidato del Centrodestra a Sassari dove però il partito di Antonello Peru “Sardegna al Centro” sosterrà, con gli altri “civici”, l’avvocato Nicola Lucchi.

Cambiando versante ma restando nella Riviera del Corallo il Centrosinistra sembra sempre più orientato ad esprimere Raimondo Cacciotto del partito “Alleanza Rosso Verde”, guidato a livello nazionale da Bonelli. Domani ci dovrebbe essere la riunione definitiva per chiudere il “perimetro” e poi annunciare la candidatura. Pare che ci sia qualche problema o meglio un “aut aut” verso i partiti centristi da parte di 5 Stelle. In questo modo è facile che Udc e Psd’Az restino nell’alveo del Centrodestra andando a sostenere Marco Tedde. Su Sassari dovrebbe spettare al Partito Democratico con in campo i nomi di Giuseppe Mascia e l’ex-Primo Cittadino Gianfranco Ganau.