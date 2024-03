El Trò, rogo domato e necessità di una riqualificazione

ALGHERO – Rogo, nella notte di ieri, nel locale El Trò di Alghero. Principio di incendio che è stato domato dall’intervento dei Vigili del Fuoco. Una struttura simbolo della vita notturna e del turismo di Alghero che, per diversi motivi burocratici, è chiusa da tempo. L’area, è evidente, risulta in stato di abbandono e necessita di una riqualificazione che, a prescindere da questioni passate o ancora in itinere non dovrebbe restare in questa condizione anche perchè si trova in luogo di estremo pregio tra due tra i più importanti hotel della costa.