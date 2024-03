Alguer Summer Festival: ritorna la festa anni ’90

ALGHERO – Torna ad Alghero una delle serate più attese ed amate in Italia! Voglio Tornare Negli Anni 90: il live show anni Novanta più grande del Paese, dopo il debutto sold out all’Alguer Summer Festival dello scorso anno e dopo essere stato tra i protagonisti della tre giorni dell’ultimo Cap d’Any, si conferma anche per la prossima estate. Appuntamento il 21 agosto, per un’altra indimenticabile serata, presentata da Shining Production con il supporto del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero Turismo.

Biglietti early birds, disponibili in quantità limitata su Ticketmaster, TicketOne e Mailticket.it. È possibile acquistarli anche presso Atelier#3 via C. Alberto 84 ad Alghero – M. 348 8281292 (solo WhatsApp) e la sede de Le Ragazze Terribili in via Roma 144, Sassari – infoline 079.278275. Un party, ricco di sorprese ed effetti speciali, per rivivere sotto il cielo di Alghero la magia di un decennio iconico.

Si arricchisce il programma dell’Alguer Summer Festival, che giunge alla sua terza edizione. Il grande palco ospitato dall’Anfiteatro Ivan Graziani – Maria Pia, che è ormai diventato un punto di riferimento dell’estate della Riviera del Corallo, torna ancora una volta a illuminarsi e ospitare grandi concerti e appuntamenti dal vivo imperdibili. Tutte le informazioni disponibili su www.alguersummerfestival.it.