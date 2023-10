Ecco la Consulta del Parco di Porto Conte: i nomi

ALGHERO – Nei giorni scorsi si è ufficialmente insediata la Consulta del Parco di Porto Conte convocata e presieduta dal Direttore del Parco Dr. Mariano Mariani. La Consulta è stata nominata con deliberazione dell’Assemblea del Parco di Porto Conte e risulta composta da sei componenti: Carlo Alicicco Daniele, Antonella Sofia Muroni, Donato Orfino, Antonella Succu, Sechi Mario e Mario Tocci in rappresentanza delle associazioni e delle categorie produttive e sindacali previste dallo Statuto dell’Ente. Ai sensi della Legge Istitutiva del Parco Naturale Regionale di Porto Conte (LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1999, n. 4) e a termini di Statuto dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte, la Consulta può: a) di propria iniziativa, formulare proposte e osservazioni agli altri organi dell’ente di gestione, i quali sono tenuti a prendere in esame i pareri, le proposte e le osservazioni e ad esprimere motivatamente le proprie determinazioni in merito; b) esprimere pareri non vincolanti negli atti di programmazione e regolamentari dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte.

Scopo della Consulta è dunque quello di supportare le principali scelte di indirizzo dell’Ente Parco proponendo consigli, suggerimenti, avanzando proposte migliorative ed esprimendo pareri, il tutto a favore di una più ampia attività informativa in grado di garantire la partecipazione attiva della comunità locale alle scelte di gestione dell’Ente. Nel corso della riunione insediativa si è convenuto che la Consulta potrà svolgere un ruolo di supporto nell’elaborazione del Piano del Parco e nella definizione delle prioritarie linee di attività per il prossimo triennio 2024-2026.