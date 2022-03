Ecco la “Buona Destra”: moderati e contrapposti ai sovranisti

ALGHERO – “Dopo due anni di assenze di riunioni politiche pubbliche, affollata riunione, sabato scorso a Alghero per la presentazione del partito e del coordinatore Sergio Grimaldi. A presiedere la riunione, Tore Piana coordinatore regionale del partito e il Vice coordinatore regionale Marco Buioni di Olbia”, cosi dal neonato partito della Buona Destra di Alghero.

Sergio Grimaldi ha tracciato quello che sarà l’attività del partito ad Alghero: “Da subito cercherò di costituire un coordinamento comunale il più ampio possibile, dove giovani, uomini e donne potranno trovare accoglienza, serve una nuova stagione di coinvolgimento dei cittadini in politica, e Buona Destra favorirà questo” afferma Sergio Grimaldi, “in questi anni la politica molte volte ha allontanato i cittadini dalla politica attiva ed il risultato è quello che tocchiamo tutti i giorni”.

“Vogliamo discutere i problemi e poi preparare i cittadini che intendono candidarsi a rappresentarci bene nelle istituzioni, è ora di dire basta a candidature decise a tavolino o pochi giorni prima delle elezioni, conclude Sergio Grimaldi. A dargli manforte il coordinatore regionale Tore Piana, noi miriamo a riavvicinare tutti quei cittadini che oggi non vanno a votare, che sono tantissimi (il 40%) e che guardano a un movimento Europeista, Liberale e Moderato come lo è Buona Destra, stiano tranquilli gli amici di Forza Italia, Fratelli D’Italia , Lega e UDC noi vogliamo costruire insieme un nuovo percorso politico, ma deve essere chiaro che intendiamo e pretendiamo rispetto, non sono molto soddisfatto di come ultimamente si sia comportato il Presidente Solinas e la coalizione dalle ultime elezioni regionali, questo è bene che tutti lo abbiano bene a mente., conclude Tore Piana”.

“Apprezzato l’intervento del Vice Coordinatore regionale l’Olbiese Marco Buioni, che nel portare i saluti a Sergio Grimaldi, ha confermato la crescita del partito in tutta la Gallura. Molto apprezzati gli interventi dell’On. Marco Tedde, FI, che ha dichiarato la necessità di collaborazione tra le forze politiche di Alghero, città dalle tante potenzialità e molte di queste non espresse. Molto ascoltato anche l’intervento dell’On. Mario Bruno, il quale ha salutato la nuova formazione politica ad Alghero, come una risorsa, anche se di linea politica opposta. Intervento anche del consigliere comunale dell’UDC di Alghero, Christian Mulas, che ha rimarcato le difficoltà del percorso governativo locale. Presente anche Enrico Daga noto esponente del PD”.

“Molto attesa e ascoltata l’intervento del Segretario Nazionale Filippo Rossi, collegato in video conferenza da Roma. Che scusandosi della impossibilità di essere presente, per la difficoltà sui trasporti da e per la Sardegna, ha rimarcato la chiara linea politica della Buona Destra, un partito Europeista, Liberale, moderato che si contrappone ai populismi e ai sovranisti. Rossi ha confermato l’impegno che alle prossime elezioni politiche la Buona Destra sarà presente con proprie liste, si sta consolidando sempre più la presenza del partito in tutte le regioni Italiane. A concludere i lavori Sergio Grimaldi, che ringraziando tutti gli intervenuti, ha dato la disponibilità di un incontro a breve con tutti i partiti della coalizione di Centro destra Algherese”.

Nella foto la presentazione della Buona Destra ad Alghero