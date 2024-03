E’ morto Tore Pintus, cordoglio e ricordi commossi dalla politica

ALGHERO – Nella serata di ieri, dopo una malattia che non gli ha dato tregua, e’ morto Tore Pintus noto politico algherese e leader del Psd’Az. Rispetto a questo tragico evento arrivano i primi commenti del panorama politico in ricordo del politico e della persona a cui ci aggiungiamo come Algheronews.

“Commosso partecipo al lutto della famiglia e di tutta la comunità Sardista .Tore Pintus col suo carattere forte e diretto ha sempre rappresentato un punto di riferimento solido e leale nella politica algherese.Uomo per bene che ha sempre combattuto per migliorare le condizioni di Alghero e di tutta la Provincia.Purtroppo la malattia ha vinto su di lui , ma il patrimonio umano e politico che lascia rimarrà indelebile.Ciao Tore“, così Pietrino Fois dei Riformatori Sardi.