“Dup farneticante, brutto scivolone di fine anno della Giunta Cacciotto”

ALGHERO – “Dopo aver letto il DUP che è stato esaminato ed approvato dal Consiglio Comunale su

proposta della Giunta, abbiamo scoperto di non conoscere la realtà algherese. Eravamo

convinti di averle viste tutte o quasi, ma invece è evidente che così non è.

Alghero, nell’anno 2024, ha tra le sue “reti e servizi” “una centrale del latte”, “diversi

mattatoi” e “ le farmacie comunali”.

Inoltre, la nuova Amministrazione nel documento unico di programmazione

“comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della

montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano”.

Inoltre nel documento di programmazione, nel capitolo “trasporto pubblico locale” si

parla di “trasporto su gomma, auto-filoviario, metropolitano, tranviario e

funiviario”. Ed ancora il capitolo “attività culturali e interventi diversi nel settore

culturale” “comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici”.

Non sta certamente a noi scoprire questa chicche nelle pieghe del DUP, ma alle forze

politiche che governano e in generale che siedono in Consiglio Comunale. Ma si sa che

oramai è sempre più raro trovare qualcuno che possa leggere gli atti che vengono

portati e votati in Consiglio Comunale. Oramai è tutto o quasi delegato all’apparato

tecnico e dirigenziale come se i cittadini di Alghero abbiano votato il dirigente Tizio o

il funzionario Caio e non i partiti e i rappresentanti politici. Siamo oramai oltre il livello

di guardia di un qualsiasi scenario governativo, politico e pure di rappresentanza. Se

non fosse una cosa grave e preoccupante, ci sarebbe pure da ridere. Invece le lacrime

non sono certo di gioia ma di amarezza e tristezza per un panorama desolante che, al

netto di errori formali che possono sempre capitare, ci mostra una città dove l’ordinario

oramai non solo è diventato straordinario ma pure fantasmagorico.

Comprendiamo le difficoltà per chi si appresta a governare una città come la nostra ma

prevedere nel documento di programmazione una centrale del latte, mattatoi, turismo

montano, funicolari e musei zoologici ci sembra veramente troppo”

Il Segretario Cittadino del Psd’Az

Giuliano Tavera