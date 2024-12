“Dup copia-incolla, modo di amministrare circense”

ALGHERO – Nuova polemica riguardante l’Amministrazione a guida del sindaco Cacciotto. Oltre la nota stampa del Partito Sardo d’Azione, è anche Forza Italia, tramite l’ex-sindaco Marco Tedde, a commentare quanto emerso nel “Documento di Programmazione” della Giunta Comunale di Centrosinistra. Da alcuni passaggi pare chiaro che ci siano delle parti dell’atto riconducibili ad un altro Comune, almeno così è stato evidenziato dalle opposizioni.

“È incredibile, ma la Giunta Cacciotto ha previsto fondi per la vigilanza e la regolamentazione dei mattatoi e della centrale del latte, del turismo montano e delle farmacie comunali. Tutti servizi che ad Alghero non esistono. Attività di copia incolla poco seria e deplorevole. Non si amministra in questo modo circense”, cosi Forza Italia.