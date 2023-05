Distretto Rurale di Alghero: confini e bilancio

ALGHERO – Si è tenuta ieri la prima riunione dell’assemblea dei soci del Distretto Rurale di Alghero che ha permesso di approvare all’unanimità la perimetrazione dei limiti territoriali del Distretto, nonché dei principali strumenti di contabilità economica, finanziaria e patrimoniale della neonata Fondazione. Presenti il sindaco di Alghero Mario Conoci, il sindaco di Olmedo Mario Antonio Faedda, il presidente della Cantina Santa Maria la Palma Mario Peretto e i membri del Consiglio Direttivo del Distretto.

“Si completa l’importante percorso di riconoscimento ufficiale di quella che, nei fatti, sarà una vera e propria agenzia per lo sviluppo del territorio legata al settore primario, ovvero all’agricoltura. Agenzia che per Alghero e tutto il territorio rappresenta un elemento di eccellenza legato al turismo ed alla qualità ambientale, che permetterà di mettere a sistema l’intero tessuto economico, con le aziende più piccole che da sole non riuscirebbero a competere sul mercato. Un’occasione in più per garantire e concorrere al reperimento degli ingenti finanziamenti previsti a livello comunitario e regionale”. Lo ha dichiarato il sindaco Mario Conoci