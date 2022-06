Disservizi Abbanoa nell’agro di Alghero, “ora basta”

ALGHERO – “Negli anni la gestione da parte di Abbanoa S.p.A. delle reti idriche e degli impianti di potabilizzazione e depurazione è stata caratterizzata da innumerevoli segnalazioni di gravi criticità e disservizi da parte delle Amministrazioni locali e dei cittadini,delineando un quadro di grave ed allarmante inefficienza nella gestione del Servizio Idrico Integrato. La mancata erogazione in questi giorni dell’acqua nelle borgate di Guardia Grande,Santa Maria La Palma e Sa Segada,sta aggravando la situazione dovuta alle alte temperature per tutti i residenti dell’agro,ritardi dovuti per la riparazione del sistema idrico da parte di Abbanoa,le continue richieste da parte del Sindaco per un intervento in urgenza per la sostituzione di una pompa sommersa, sono andate nel vuoto a tutt’oggi. L’efficienza del sistema idrico è subordinata a una programmazione nazionale di interventi,a questo si invita la società Abbanoa, per porre fine ai numerosi disagi a cui stiamo assistendo”.

Gruppo Consiliare UDC Alghero