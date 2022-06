Mercede, area sportiva concessa e ancora in abbandono: cosa succede? |video

ALGHERO – “Ieri mattina abbiamo protocollato un’interrogazione per capire che intenzioni abbia l’Amministrazione relativamente alla struttura sportiva di via Tarragona (ex tennis club)”, cosi i consiglieri comunali di Centrosinistra riguardo l’area adiacente il Parco Tarragona che è ancora in abbandono e rappresenta anche un problema per la fruizione di famiglie e turisti del polmone verde di Alghero.

“Nel gennaio del 2021 infatti il Comune decise di fare un bando per affidare in concessione gratuita per cinque anni l’impianto sportivo situato dietro la chiesa della Mercede. L’affidamento della struttura di via Tarragona avvenne poi nell’agosto 2021. L’assessora Caria consegnò le chiavi della struttura alla società aggiudicataria del bando, la A.S.D. Padel Club Alghero. Come si può leggere nella nota stampa del comune emessa in quella data il concessionario aveva in progetto “la realizzazione di quattro campi da padel, un campo polifunzionale, la ristrutturazione della Club House, la riqualificazione delle aree scoperte mediante opere di sistemazione delle recinzioni, degli accessi e delle alberature, il ripristino degli impianti di illuminazione, elettrico, idrico e condizionamento”. Sempre nel comunicato dell’Amministrazione comunale si spiegava che “l’aggiudicazione prevede che i rinnovati spazi con impianto polivalente (pallavolo, basket..) dovranno essere fruibili prioritariamente dagli alunni degli istituti scolastici prossimi e privi di palestre o di spazi propri”. Sempre rileggendo quanto scrivevano l’Amministrazione e la Assessora Caria, che aveva curato il bando, la struttura avrebbe probabilmente potuto riaprire i battenti già dopo l’estate, cosa che avrebbe permesso alle scuole di avere la struttura disponibile già dall’anno scolastico 21/22″.

“In realtà, però, i lavori di sistemazione dell’impianto di via Tarragona fino ad oggi non sono mai neppure iniziati e allo stato attuale sembrerebbe tutto completamente fermo ed è per questo motivo che abbiamo deciso di interrogare il Sindaco e l’Assessora per cercare di conoscere quali siano le cause che hanno prodotto lo stallo. Vogliamo essere edotti su quelli che sono stati i dettagli dell’iter procedurale, in modo da capire le motivazioni di un ritardo simile e individuare le responsabilità dell’Amministrazione comunale”.

“Crediamo, infatti, che la struttura debba essere assolutamente riqualificata e condividiamo anche la scelta di affidarla a un soggetto privato, ma il protrarsi dello stallo è un problema anche per le scuole che utilizzavano la struttura negli anni passati e che ora ovviamente non ne possono usufruire. Il tempo purtroppo sta passando e il campo resta in stato di totale abbandono; se non si agisce in modo repentino il timore è che, a causa dell’immobilismo conociano, anche per l’anno scolastico 22/23 la struttura non potrà essere utilizzata da nessuno. Per questa ragione la speranza è che la nostra interrogazione possa fungere da sprone per l’Amministrazione”.