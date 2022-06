Cultura, la Giunta Conoci perde i fondi Pnrr: assurdo

ALGHERO – “Assurdo. Alghero ancora a bocca asciutta, anche nelle graduatorie del Ministero dei Beni Culturali su Fondi PNRR per cinema, teatri e musei. L’avviso pubblico scadeva il 18 marzo, il Ministero aveva dato tre mesi di tempo per candidare teatri comunali o cinema gestiti da soggetti pubblici o privati, musei. La misura era finalizzata all’efficientamento energetico delle strutture, ad interventi edilizi sull’involucro, alla sostituzione o acquisto di apparecchiature, strumenti, sistemi dispositivi. Alghero non è finita neanche in graduatoria, chissà se mai ha presentato domanda corredata da progetto. C’è Sassari che potrà riqualificare il teatro comunale con 650.000 euro, ma anche il cinema Moderno con 400.000 euro. Nuoro con 353.000 euro potrà riqualificare il teatro Eliseo, Iglesias potrà invece intervenire sul teatro Electra, Cagliari avrà più di un milione tra il teatro lirico e il teatro Massimo, anche Paulilatino potrà riqualificare il “Grazia Deledda”. Ma per il “Gavino Ballero”, il teatro civico di Alghero neanche un euro. Evidentemente per la Giunta Conoci non c’è bisogno di alcuna risorsa in più”

Gabriella Esposito Mario Bruno Beniamino Pirisi Pietro Sartore Raimondo Cacciotto Ornella Piras Valdo Di Nolfo