Disagi nella raccolta dei rifiuti, il presidente Pirisi chiama a raccolta l’agro

ALGHERO – Nonostante non sia ancora arriva la stagione, la raccolta dei rifiuti è già in sofferenza. Come emerso in queste settimane, in vista dell’assalto dei turisti quando, come sempre, aumenteranno notevolmente i disagi legati a problemi cronici e anche ad uno sconsiderato aumento di strutture ricettive non in regola, la situazione dell’igiene urbana è già delicata.

In particolare nell’agro, dove risiedono sempre più algheresi e anche dove insistono, pure qui, sempre più residenze turistiche. Per questo il presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi, insieme al presidente della commissione ambiente Christian Mulas e all’assessore all’ambiente Raniero Selva, hanno organizzato un incontro, confronto, nella giornata di domani (martedi 27 maggio) alle ore 17 a Villa Maria Pia.

Un appuntamento, che vedrà la presenza dei comandanti della Polizia Muncipale Salvatore Masala, dei Barracelli Riccardo Paddeu e del funzionario Massimo Canu, e che sarà finalizzato a trovare delle soluzioni condivise sui vari problemi nel conferimento, ritiro dei rifiuti e pulizia delle varie aree oggetto del dibattito. Tutto questo alla presenza dei rappresentanti dei consorzi e comitati dell’agro del nord e sud di Alghero.