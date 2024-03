Dimissioni Mulas da presidente di Commissione: ecco il documento

ALGHERO – “Un ruolo – questo il documento di Christian Mulas riguardo le sue dimissioni dal presidente della Commissione Ambiente e Sanità – che ho svolto con abnegazione e passione e soprattutto con grande responsabilità, spesso senza trovare riscontri, in questi 5 anni di consiliatura, ho lavorato tantissimo nell’organismo consiliare che ho presieduto rappresentando le istanze e le problematiche del territorio, convocando moltissime commissioni, affrontando problemi importanti come la sanità,l’ambiente, dell’igiene urbana, i servizi cimiteriali ecc. Credo che bisogna essere coerenti e riconoscere il fallimento della politica e non certamente il mio personale, ma al cospetto di una serie infinita di istanze disattese, di proposte inascoltate da parte di questa Amministrazione, ritengo opportuno farmi da parte».

Sono stato eletto in questa maggioranza per lavorare, ma in questa maggioranza ho trovato il fuoco amico, voglio dire se oggi sono arrivato a queste conclusioni e perché in questa maggioranza della maggioranza ho trovato solo muri. Oggi mi assumo le mie responsabilità di queste dichiarazioni e formulo le miei dimissioni a questo consiglio comunale dal mio ruolo di presidente della V commissione consiliare”.

Christian Mulas, consigliere comunale del Comune di Alghero