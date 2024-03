ALGHERO – Boom del risparmio postale nel Nord Sardegna: circa 300mila sono i Libretti Postali attivi e 170mila le sottoscrizioni di Buoni Fruttiferi. Statisticamente, si può dire che ogni cittadino della provincia di Sassari possiede almeno un Libretto o un Buono Postale. Emessi da Cassa Depositi e Prestiti, garantiti dallo Stato e senza alcun costo, salvo gli oneri fiscali, Libretti e i Buoni si confermano dunque come soluzioni di risparmio e investimento che i molisani ritengono più convenienti, affidabili e sicure.

I numeri complessivi restituiscono anche un gradimento diffuso in tutto il Paese. Infatti, sono circa 31 milioni i Libretti Postali e oltre 44 milioni i Buoni Fruttiferi Postali sottoscritti dai cittadini italiani. Accanto ai classici Buoni Ordinari e ad altre tipologie con durate e rendimenti diversificate, è disponibile una nuova serie dei buoni fruttiferi postali dedicati a minori di età, con un rendimento fisso che può arrivare fino al 6% in base all’età del minore al momento della sottoscrizione del buono. ll buono dedicato ai minori può essere regalato da tutti (genitori, parenti, amici) e matura interessi fino al compimento della maggiore età dell’intestatario, momento in cui diventa infruttifero.

Anche la durata massima è variabile in funzione dell’età del minore alla data di sottoscrizione. Il risparmiatore può scegliere l’importo da sottoscrivere per importi pari a 50 euro e multipli. È possibile sottoscrivere i nuovi buoni dedicati ai minori in tutti i 123 uffici postali della Sardegna Settentrionale, avendo a disposizione un documento d’identità valido e il codice fiscale del richiedente e del minore, oppure online, attraverso il sito poste.it e l’app BancoPosta.

Anche sui Libretti Postali Smart continuano le proposte di soluzioni per stimolare il risparmio postale con formule convenienti. Attualmente sono disponibili l’Offerta Supersmart 360, con un tasso di interesse annuo lordo dell’2,50% sulle somme accantonate e portate a scadenza dei 360 giorni, e l’Offerta Supersmart Pensione 364, che permette di ottenere un tasso di interesse lordo a scadenza del 3,50%. Quest’ultima è dedicata a chi ha presentato una richiesta di accredito di una pensione INPS presso Poste Italiane o che abbia ricevuto almeno un accredito sul Libretto Smart.