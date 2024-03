Pesca in Amp, ancora polemiche: intervento di Pirisi

ALGHERO – “Fumata nera dal Cda del Parco, – cosi si apre il comunicato di Mimmo Pirisi del PD – la risoluzione voluta, sostenuta e votata dell’assemblea del parco non viene trasformata in atto deliberativo dal parco che scarica la responsabilità di questa decisione al ministero disattendendo l’indirizzo dell’assemblea del parco e nei fatti allontanandosi sempre di più come Cda e direzione del Parco da chi li aveva indicati per quei ruoli , ci saremo aspettati a questo punto le dimissioni di entrambi gli organismi fosse solo perché non

rapresentato più chi li ha nominati ma sicuramente le dimissioni non sono nelle corte di queste persone, aspetteremo con pazienza nuove elezioni per questo.

Per ora facciamo il punto sulla vertezza pesca nell’area marina

protetta alla luce del nulla osta rientrato dal Ministero da poche ore,

in fretta e furia la direzione del parco publica l’avviso per Ie domande

da compilare da parte dei pescatori per poter rientrare ad esercitare la

pesca nell’area marina dopo mesi di stop forzato e voluto dal management

del parco dando pochi giorni di tempo per consegnare la modulistica che

conti alla mano prima del 22 marzo non potra autorizzare nessuno quasi

un mese di ritardo bruciando di fatto un mese di pesca per pescatori

nell’Amp, procedura che poteva essere anticipata se la direzione del

parco avesse fatta partire prima la procedura ma si sa che la

sensibilita’ della Direzione del parco e l’interesse per il settore non

è tra le loro priorità , inoltre non si riesce ancora a capire perché si

voglio continuare ad autorizzare solo 22 imbarcazioni scaricando anche

qui la responsabilità al ministero invece è chiaro a tutti che il numero

di barche autorizzate e stato deciso dal Cda del parco e dalla sua

Direzione sulla base di uno studio scentifico commissionato dallo stesso

parco studio che a più riprese e con forza abbiamo chiesto una

rivisitazione e modifica sia per il numero di barche e sia per il

periodo di pesca questo se si vuole dare risposte al settore pesca, per

quanto riguarda le altre scelte ci auguriamo che il Parco cambi

indirizzo e filosofia di gestione perché in questi ultimi anni si è

allontanato sempre di più dal territorio e dai settori produttivi”.

Mimmo Pirisi, capogruppo Partito Democratico