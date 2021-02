Diabetologia in via Manzoni, occorre riflessione

ALGHERO– “Ringraziamo il Presidente del Consiglio Regionale On. Michele Pais che avvalora la fondatezza delle nostre preoccupazioni relative al trasferimento di Diabetologia. Ma occorre un impegno ulteriore”. I Gruppi Consiliari di Forza Italia, UDC e Misto intervengono a commento delle dichiarazioni della Rete Sarda Diabete e dell’On. Pais che ritornano sul tema del trasferimento di Diabetologia dal Marino presso i locali di via Manzoni, che i Gruppi consiliari di FI, UDC e Misto lo scorso dicembre avevano definito inappropriati, chiedendo un ripensamento, e oggi questa scarsa appropriatezza viene ribadita dalla Rete Sarda Diabete e dal Presidente del Consiglio Regionale. Da precisare che gli esponenti politici di FI, UDC e Gruppo Misto avevano espresso le medesime preoccupazioni per il trasferimento di Oculistica al Civile. Trasferimento che in seguito fu bloccato dalla ASL che fece responsabilmente un passo indietro.

I Consiglieri comunali continuano però a sostenere la necessità di un supplemento di riflessione sulla scelta di trasferire Diabetologia presso i locali di via Manzoni. “La struttura di via Manzoni presta il fianco a qualche dubbio, confermato dall’On. Pais, sull’idoneità ad accogliere pazienti ad alto rischio Covid, quali possono essere definiti gli affetti da diabete. Crediamo sia utile che la ASL, alla quale riconosciamo il grande impegno in questo momento terribile per la sanità della Provincia, faccia un supplemento di riflessione – chiudono i Consiglieri di FI, UDC e Gruppo Misto-“.