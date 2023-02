“Degrado e abbandono, non solo al Marino: urge ricognizione”

ALGHERO – “Leggiamo con piacere la nota della quinta commissione consiliare che, nei giorni scorsi, si è recata fronte all’ospedale Marino per verificare lo stato dei luoghi, dopo le mareggiate delle scorse settimane, che hanno ulteriormente danneggiato quel tratto di costa che insiste davanti alla struttura ospedaliera. Bene le varie proposte in campo da parte del presidente della commissione, ma ci preme ricordare a tutti che il litorale algherese ha diverse altre aree in completo degrado e decadimento da molti anni.

L’esempio principe è il Caval Marì che, mestamente da giorni, mostra il suo sequestro da pare dei Carabinieri dopo essere stato per decenni luogo di aggregazione, oggi è un simbolo al degrado. Anche la struttura al Balaguer è in completo degrado, situata affianco ad una piazza intitolata ad una artista che ha portato il nome di Alghero in tutto il mondo. Cosi come, l’altra colonna del decadenza, che è il Palazzo dei Congressi tanto per citarne alcune delle più in vista.

Non vorremmo che a queste, andando oltre il litorale, si aggiungesse anche l’ex cotonificio che merita un’altra fine e non quello di un eterna incompiuta. Per chiudere, ritornando sui litorali, sarebbe opportuno fare una ricognizione dei vari punti critici e intervenire almeno per il decoro e pulizia su tutto il litorale algherese visto che a breve, come indicato da tutti, partirà la nuova stagione turistica, voli permettendo”.