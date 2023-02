Aeroporto, la Maggioranza si spacca: l’Odg di Udc e Riformatori votato dalle Opposizioni

ALGHERO – “L’operazione Tafazzi della maggioranza che, a causa delle sue solite faide interne, non vota un odg del giorno sull’Aeroporto in cui si chiedeva la convocazione di un consiglio comunale aperto. Ordine del Giorno proposto da alcuni degli stessi consiglieri di maggioranza e che alla fine finisce per passare solo grazie ai voti dell’opposizione. Di seguito per frustrazione molti consiglieri del centrodestra abbandonano l’aula facendo mancare il numero legale e, qualora ve ne fosse bisogno, rendendo ancora più evidenti le spaccature interne alla maggioranza”, questo un breve resoconto del consigliere comunale Pietro Sartore rispetto a quanto accaduto ieri in Consiglio Comunale dove si è affrontato il documento sull’Aeroporto proposto da Udc, Christian Mulas, e Alberto Bamonti, Riformatori.

Ordine del Giorno, in cui si prevedeva principalmente la realizzazione di un Consiglio Comunale “aperto” sulla questione della Continuità, ma anche sull’attività della Sogeaal, che è passato grazie ai voti delle opposizioni, mentre il resto della maggioranza (Forza Italia, Noi Con Alghero, Lega, Psd’Az e Fdi) si è astenuto. Ma, come detto, oltre sostenere la decisione di non rinviare la discussione, come chiesto da Forza Italia, tramite il consigliere Gianni Spano, e dunque condividere la posizione di Udc e Riformatori, le opposizioni hanno permesso la discussione e il voto dell’Odg palesando, di fatto, una netta divisione in seno alla maggioranza di Centrodestra Sardista.