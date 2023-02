L’ex-segretario del Pd nominato da Solinas segretario regionale

CAGLIARI – Giuseppe Luigi Cucca il nuovo segretario generale della Regione Sardegna. Lo ha nominato oggi il governatore di centrodestra Christian Solinas. Classe ’57, originario di Bosa, Cucca è un avvocato ed è stato esponente di spicco del Pd sardo, senatore eletto per la seconda volta nel 2018 e passato un anno dopo a Italia viva di Matteo Renzi.

Un esordio in politica da consigliere comunale a Nuoro per il Partito popolare italiano, con l’amministrazione di Mario Zidda. Nel 2004 è eletto in Consiglio regionale e arriva a ricoprire la carica di vice presidente dell’Assemblea. La prima volta a Palazzo Madama è stata nel 2013. Sul fronte del partito Cucca è stato segretario regionale dei Democratici, eletto nelle Primarie del 2017.