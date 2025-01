Decadenza Todde, le parole di Michele Pais

CAGLIARI – Sulla decadenza della presidente Todde, ci sono le parole, tramite una sorta di “fact checking”, da parte dell’ex-presidente del Consiglio Regionale Michele Pais.

“Cosa accade ora?”

In molti mi stanno scrivendo per conoscere gli effetti della pronuncia del Collegio Regionale di Garanzia elettorale.

Quest’organo, presieduto dal Presidente della Corte d’Appello di Cagliari, è deputato a verificare la regolarità e la trasparenza delle elezioni, ha ravvisato diverse irregolarità nella documentazione della Presidente Todde e, in ragione della gravità delle suddette irregolarità, ha accertato le condizioni della decadenza della Presidente Todde.

Quindi la Presidente è decaduta?

La decadenza opererà dalla votazione del Consiglio Regionale, ed essendo di fatto una “presa d’atto”, difficilmente potrà votare in senso difforme.

In che tempi?

I tempi non possono superare i 90 gg per la fase istruttoria, e dopo qualche giorno il Consiglio regionale dovrà votare. Contro la votazione del Consiglio regionale qualsiasi cittadino potrà fare ricorso.

Nel frattempo cosa succede?

Certamente la Presidente Todde farà ricorso al Tribunale che potrà confermare o meno la decadenza.

In conclusione, si andrà ad elezioni e quando?

La vicenda è molto complicata, ma non sarebbero improbabili elezioni già a giugno 2025!