Customer First, ancora un premio per la concessionaria AutoA

SASSARI – Ancora premiati dal programma Customer First. “Per la terza volta consecutiva, riceviamo con piacere il riconoscimento dedicato alle concessionarie FCA, che rispettano i parametri di organizzazione e qualità dedicata ai clienti”, cosi la società di Sassari. Un premio importante per una realtà leader in Sardegna e fulcro dell’economia isolana, frutto del lavoro di tutta la squadra che compone la Concessionaria AutoA del gruppo Demontis di cui fanno parte anche i marchi Jeep, Avis e Move.