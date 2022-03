Tre zone dove comprare casa ad Olbia

OLBIA – Tra tutti i Paesi che caratterizzano l’Europa, l’Italia è di certo uno di quelli che più spicca sugli altri per quanto riguarda la sua bellezza, la sua cultura millenaria, i suoi posti da sogno e, soprattutto, la varietà in generale che attira sempre più investitori e turisti sia nostrani che provenienti dall’estero. Ma di tutte le zone di cui si compone lo Stivale è certo che il Sud occupi un posto particolare nel cuore di chi vuole investire in questo Paese, in particolar modo se lo decide gustandosi le prelibatezze del luogo.

Ma ovviamente c’è Sud e Sud. C’è la sempiterna Campania, la ben più “selvaggia” Calabria, l’immensa Puglia, l’inaspettatamente irta Basilicata e così via fino a giungere alle due isole principali come la Sicilia e la Sardegna. Entrambe degli autentici crocevia per i viaggiatori del passato, data la loro posizione strategica, sono oggi la meta più ambita per i turisti e gli investitori provenienti da ogni parte del mondo.

Tra le due Isole però, senza nulla togliere, sembra che la vincitrice “assoluta” sia la Sardegna che si porta a casa la statuetta del “turista d’oro”. Una regione che negli ultimi anni, grazie anche ai sostanziosi investimenti di miliardari italiani e stranieri, è cresciuta a dismisura ed aumenta praticamente la popolazione ad ogni estate.

Le ragioni di questo enorme successo possono andare a ricercarsi nei paesaggi da favola che si possono ammirare lungo la costa e nella straordinaria “ruvidezza” dell’entroterra. Storia, cucina locale, importantissimi siti archeologici e tradizioni molto particolari (vi dicono niente i Mamuthones?) vanno poi a fondersi con uno stile di vita molto più slow e rilassato.

Quindi, per rimanere fedeli al motto di “meno stress”, potete sempre scegliere un olo last minute ed atterrare all’aeroporto di Cagliari Elmas oppure di Olbia Costa Smeralda alla ricerca di una bella casa per le vacanze o per godervi degli anni decisamente al di fuori dello smog e del tran tran quotidiano.

Ma da dove è meglio partire? Sicuramente Olbia è la meta ideale vista la sua posizione strategica, ma fate attenzione perché, di case in vendita a Olbia non ce ne sono certo poche, ed è quindi molto importante scegliere con attenzione dove indirizzare il proprio investimento. Del resto, potete anche valutare l’idea di dare tale casa in affitto se vorrete orientarvi in una regione o uno Stato diverso, non siete d’accordo anche voi?

Vediamo ora tre delle zone più consigliate per diventare dei cittadini, anche per poco, di Olbia:

Porto Rotondo

Tra le località più rappresentative e suggestive di tutta la zona, Porto Rotondo è il must per chi adora il mare, l’estate e la bella vita cullato dalle dolci brezze del Mediterraneo.

Centro Storico

Per chi preferisse una sistemazione più “classica”, allora il Centro Storico di Olbia è l’ideale dato che conserva ancora intatta tutta la sua bellezza e le architetture che accolgono come un abbraccio di design.

Area Ospedale Giovanni Paolo II

Chiudiamo con un netto cambio di rotta, ovvero con il quartiere più nuovo ed all’avanguardia visto che è nato da neanche 20 anni!