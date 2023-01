CT aerea verso soluzione. Criticità Sogeaal desta stupore

CAGLIARI – L’assessorato regionale dei Trasporti ha avviato la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto aereo in continuità territoriale con compensazione per le rotte Alghero-Roma Fiumicino e Alghero-Milano Linate. La gara si concluderà il 31 gennaio prossimo e si svolgerà tramite la piattaforma telematica SardegnaCAT.

“Abbiamo mantenuto l’impegno di avviare la procedura negoziata nel più breve tempo possibile – commenta l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro – in tempo utile per consentire allo scalo di Alghero di contare sui voli in continuità territoriale anche dal 17 febbraio prossimo“. Dunque, alla luce di queste notizie, pesano ancora di più le eventuali volontà di Sogeaal, come detto da Tedde, di attivare gli ammortizzatori sociali per i dipendenti.