Crisi Acqua San Martino, intervento del Commissario Provinciale

SASSARI – Questa mattina l’Amministratore Straordinario della Città Metropolitana di

Sassari, accompagnato dai Dirigenti del Settore Ambiente, Servizi Finanziari e

Patrimonio, ha visitato lo stabilimento della storica azienda “Acqua San Martino”.

Alla presenza di un rappresentante dei lavoratori e del curatore Dr. Sotgiu, ha

voluto conoscere da vicino i vari reparti produttivi, i settori di imbottigliamento

ed etichettatura dell’acqua minerale unica nel suo genere, dichiarando che

l’obiettivo comune è garantire tutti i livelli occupazionali, la sostenibilità

dell’attività industriale e la valorizzazione del marchio.

A tal fine ha informato che è in contatto costante con la Presidente della Regione

Alessandra Todde, dalla quale ha avuto l’invito a seguire con la massima

attenzione le problematiche nelle quali si è trovata l’azienda per potervi porre

rimedio nel più breve tempo possibile, considerato che trattasi di un importante

volano economico per il territorio. Infatti Gavino Arru con l’Assessore Regionale al

lavoro, Desirè Manca, già per sabato mattina a Sassari, presso il palazzo della

Provincia, ha organizzato un incontro con tutti i lavoratori.

L’azienda, aggiunge l’Amministratore Arru, nata nel 1902, è una realtà economica

importante per l’intero territorio del Sassarese e fonte di reddito e di

occupazione e il fatto che sia di proprietà pubblica la caratterizza ancora di più

come bene collettivo.

E proprio perché bene collettivo, dobbiamo essere determinati nella direzione di

dare un forte impulso a questa eccellenza del territorio in termini economici e di

conquista di nuovi mercati, coinvolgendo nel progetto altre realtà pubbliche

come l’Università, startup e aziende itech capaci di contribuire fortemente allo

sviluppo economico dell’azienda e quindi alla valorizzazione dell’intera area.