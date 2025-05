Calcio, FC Alghero: le parole del presidente Alessandrini

ALGHERO – “Carissimi tifosi, sostenitori e amici della FC Alghero, a conclusione di questa intensa stagione sportiva 2024/2025, desidero esprimere la mia più profonda soddisfazione per il cammino che stiamo percorrendo insieme. Quando abbiamo avviato questo progetto solo tre anni fa, avevamo un sogno: creare non solo una squadra di calcio, ma una vera famiglia giallorossa che potesse rappresentare i valori più autentici del nostro territorio.

Oggi, guardando ai risultati ottenuti, posso affermare con orgoglio che FC Alghero è molto più di una società sportiva – è una comunità in continua evoluzione che abbraccia tutte le sfaccettature dello sport che ci piace, con oltre 200 tesserati FIGC che rappresentano con passione i nostri colori. Il nostro progetto multidisciplinare è cresciuto nel tempo ed oggi comprende:

Calcio a 11:

CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA

CAMPIONATO PROVINCIALE U17

CAMPIONATO PROVINCIALE U15

CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE U15

CAMPIONATO PROVINCIALE FEMMINILE U12

COMPETIZIONE DCPS LIVELLO 3

Calcio a 5:

CAMPIONATO SERIE B NAZIONALE

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 19

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

Ma il risultato di cui vado più fiero è la nascita della FC Alghero Special, con il patrocinio straordinario di Gianfranco Zola, che ha chiuso al 6° posto nel campionato DCPS di 3° livello. Questo progetto incarna perfettamente la nostra visione di sport inclusivo, capace di abbattere ogni barriera e di offrire opportunità di crescita a tutti.

Come recita il nostro motto: “#losportchecipiace” è quello che fa crescere sani e gioiosi, che valorizza il territorio e che investe nei giovani guardando al futuro con positività e speranza.

I nostri colori giallorossi non rappresentano solo una maglia, ma l’identità di una città intera che vuole tornare a sognare attraverso lo sport. Non ci accontentiamo dei risultati raggiunti, ma puntiamo sempre più in alto, con i piedi ben piantati sul campo e lo sguardo rivolto al domani.

Vi invito a continuare questo viaggio insieme a noi. La prossima stagione sarà ancora più emozionante e ricca di sfide.

Un ringraziamento speciale va a tutti i nostri giocatori che, con sacrificio e dedizione, hanno onorato i colori giallorossi in ogni partita. Grazie allo staff tecnico al completo, agli allenatori, ai preparatori e ai fisioterapisti che hanno lavorato instancabilmente per il benessere e la crescita dei nostri atleti. E un grazie di cuore va ai dirigenti che, con la loro passione e professionalità, hanno reso possibile la gestione di una società così articolata e ambiziosa.

Grazie a tutti coloro che credono in questo progetto e che ogni giorno ci supportano: sponsor, famiglie, tifosi e l’intera comunità algherese. Sebbene senza un campo, continueremo ad impegnarci con passione e determinazione per far crescere questo progetto e portare sempre più in alto i colori giallorossi della nostra città. Il meglio deve ancora venire!”

Andrea Alessandrini

Presidente FC Alghero