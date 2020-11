Covid e crisi, basta liti: Patto politico per Alghero

ALGHERO – “Su emergenza Covid non si può chiedere al sindaco di diffondere dati diversi rispetto a quelli comunicati dalle Autorità Sanitarie. Riteniamo che sulle questioni sanitarie legate alla pandemia occorre tenere bassi i toni e contribuire a creare un clima di fiducia a speranza per la nostra comunità”. Cosi Forza Italia Alghero che, attraverso il gruppo consigliare, si pone sempre più al “Centro” anche con la proposta di definire un “Patto” politico per affrontare l’attuale, ancora grave e difficile, condizione.

“Per questi motivi siamo convinti che occorra maggiore collaborazione fra tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, su questi nevralgici temi. Collaborazione che deve prendere consistenza con un semplice patto fra amministrazione e maggioranza da una parte e opposizione dall’altra, proposto dal sindaco e accolto da tutti i partiti. Pur nel rispetto dei rispettivi ruoli crediamo che le forze politiche tutte oggi abbiano delle responsabilità straordinarie sul tema della pandemia, che devono essere esercitate con interlocuzioni serrate ed emarginando le polemiche”.