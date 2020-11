Attacchi contro Solinas, clima d’odio

“Come coordinatore regionale di Cambiamo Sardegna voglio esprimere tutta la mia solidarietà al Presidente Solinas e all’Assessore Nieddu per le scritte intimidatorie comparse questa notte sui muri di Villa Devoto e a loro rivolte.

È l’ennesimo preoccupante segnale di un clima che sta sempre più degenerando e che deve essere bloccato al più presto, con il contributo di tutte le forze politiche. Seve un’unità totale di intenti e non la ricerca ossessiva di qualcuno su cui riversare colpe e responsabilità. Il Presidente Solinas e l’Assessore Nieddu stanno compiendo ogni tipo di sforzo per cercare di fronteggiare un’emergenza che sta colpendo tutto il mondo in eguale misura. È un momento delicato nel quale non dobbiamo far prevalere le contrapposizioni sterili e le polemiche inutili, ma al contrario bisogna dare tutto il sostegno possibile a chi è chiamato ad assumere decisioni nell’esclusivo interesse di tutta la comunità sarda.”