Covid ad Alghero, 156 casi e 6 ricoveri

ALGHERO – Sono 156 i positivi in città, con 6 ricoverati, sono i dati comunicati oggi dall’Ats al Sindaco di Alghero Mario Conoci. “Numeri che ufficializzano ciò che si intuiva e l’ufficialità naturalmente deriva dall’Autoirità sanitaria e noi ci atteniamo a questo, come abbiamo sempre fatto. I dati ci dicono che l’emergenza sanitaria non ha affatto perso vigore, e questo significa che c’è bisogno di maggiore responsabilità”, ha commentato oggi il Sindaco.

“Non allentiamo la presa, la prospettiva del nuovo vaccino fa intravvedere orizzonti positivi ma è un attività che procede per i prossimi mesi, nel frattempo, c’è bisogno del massimo della responsabilità, di comportamenti rispettosi delle prescrizioni, sappiamo con evidenza che il virus si trasmette soprattutto in famiglia, dove vanno prese le stesse precauzioni”. L’autorità sanitaria trasmette i dati sul contagio Covid con una nuova piattaforma informatica attivata da pochi giorni che consente la trasmissione più aggiornata dei dati: “Un passo avanti importante, la situazione ci aiuta ad avere una situazione più precisa, nel massimo della trasparenza a favore dei cittadini”, aggiunge Mario Conoci.