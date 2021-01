Regione, Forza Sardegna: nuovo gruppo in vista

CAGLIARI – Piccolo grande smottamento nel Centrodestra regionale. Secondo l’agenzia Ansa, ma ci sono già ulteriori conferme (anche se ancora non ufficiali), un nuovo gruppo starebbe per nascere in Consiglio regionale. Dovrebbe chiamarsi “Forza Sardegna” e ne farebbero far parte due consiglieri di Forza Italia, Emanuele Cera e il presidente della commissione Urbanistica Giuseppe Talanas, e due dei Riformatori, il vicepresidente del Consiglio regionale Giovanni Antonio Satta e Alfonso Marras.

“Un’operazione politica legata, almeno per quanto riguarda i Riformatori, anche alla successione dello scomparso Roberto Frongia all’assessorato dei Lavori pubblici. In pole position c’è l’attuale direttore sanitario del Mater Olbia Franco Meloni. Il suo nome, però, non sarebbe gradito a una parte del partito. Da qui la scelta di Satta e Marras di partecipare alla fondazione del nuovo gruppo”, scrive l’Ansa.

Questa novità avrà ovviamente ripercussioni sugli equilibri in Giunta. Infatti dopo la fuoriuscita di Antonello Peru approdato nel gruppo Cambiamo-Udc, si ridurrebbe a due il numero dei consiglieri di Forza Italia (il capogruppo Cocciu e Alessandra Zedda). Non paiono sufficienti per giustificare la presenza di due assessori azzurri in Giunta, la stessa Zedda al Lavoro e Giuseppe Fasolino alla Programmazione. E di questo si potrebbe tener conto in occasione del prossimo rimpasto che a breve dovrebbe essere attuato. C’è comunque da evidenziare che la nuova sigla non sarebbe poi molto distante da Forza Italia e comunque potrebbe avere degli effetti anche in alcuni della Sardegna tra cui , ad esempio, Alghero e Olbia.