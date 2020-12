Coprifuoco, furti e razzie nei locali: colpito (ancora) l’Orange

ALGHERO – Non solo Covid e devastante crisi economica, si deve fare i conti pure con una scia piuttosto preoccupante di furti. Dopo aver derubato diverse attività nel quartiere di Sant’Agostino, i ladri sono ritornati a colpire in pieno centro. Ad essere preso di mira, per la seconda volta in poco tempo, il bar Orange in via Xx Settembre a ridosso di Piazza Sulis.

Nella notte di venerdi ignoti si sono introdotti nella parte del ristorante del locale e hanno fatto razzia portandosi via un pc portatile, attrezzature per manutenzione varie quali trapani di alto valore, due palmari con software da lavoro e poi tanti alimenti tra cui una corposa scorta di vini, formaggi e salumi. “Oramai non sappiamo più cosa fare, la notte, col fatto che c’è il coprifuoco e non c’è anima viva in giro, questi delinquenti ne approfittano per fare quello che vogliono – lamenta il titolare dell’attività e continua – chiediamo più controlli anche in quelle ore e anche nelle attività visto che a noi i controlli, per tutto il resto, compreso il rispetto alle regole dei Dpcm vengono puntualmente fatti”.

Ma non solo attività. Infatti giungono segnalazioni anche di furti in case soprattutto nell’agro e campagne, pure non lontano dal centro abitato. E’ evidente che le forze dell’ordine, vista le varie attività in essere legate alla pandemia, non hanno uomini e mezzi a sufficienza, “però gli atti di questo tipo sono oramai all’ordine del giorno e creano un danno enorme alle persone e imprese già colpite dalla devastante crisi economica”, chiudono dal bar e ristorante Orange e fanno sapere che dell’accaduto hanno informato la Polizia locale che ha avviato le indagini sui furti.