Continuità, riparte Alghero: “Mantenute gli impegni, grazie a Moro e Salvini”

ALGHERO – “Assegnate le rotte in regime di continuità territoriale da e per Alghero verso Roma e Milano. Un grande lavoro del Governo regionale, col Presidente Solinas e l’Assessore Moro, insieme al Ministro Salvini che ha sostenuto con forza le Ragioni della Sardegna nei confronti della Commissione europea. Ora sarà nostro compito vigilare sulla regolarità del servizio e lavorare a Bruxelles per modificare regolamenti dannosi per la Sardegna!”, cosi il presidente del Consiglio Regionale Michele Pais.

“Come promesso e garantito, con l’aggiudicazione delle rotte in Continuitá territoriale da e per l’aeroporto di Alghero, abbiamo mantenuto l’impegno di non abbandonare il nord Sardegna e abbiamo inoltre dimostrato, in pochi mesi, l’ottima collaborazione tra Governo e Ministero dei Trasporti, Regione Sardegna, Enac e la nostra Rappresentanza italiana a Bruxelles. L’unione fa la forza ed è la dimostrazione di come possiamo costruire una nuova continuitá territoriale insieme. Grazie anche alle compagnie aeree, ad Ita che nonostante il momento particolare per la propria crescita, con la trattativa con lufthansa, ha confermato l’interesse per la Sardegna e Aeroitalia a cui auguro di confermare la volontà di crescere e confermasi”, dichiara Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati