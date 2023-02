Continuità, riparte Alghero: “E’ solo una toppa, c’è poco da esultare”

ALGHERO – “L’affidamento in extremis delle rotte in regime di continuità territoriale Alghero – Roma Fiumicino e Alghero – Milano Linate allontana finalmente lo spettro di un tracollo dell’aeroporto Riviera del Corallo, ma è soltanto l’ennesima toppa ad un modello da cambiare. Il Presidente Solinas probabilmente si è accorto che le trattative con Bruxelles devono essere condotte con un altro approccio e che il braccio di ferro finora portato avanti con l’Europa non produce risultati concreti affinché venga garantito il nostro interesse primario: il diritto alla mobilità dei sardi. Adesso è necessario lavorare ad un modello di continuità che tenga conto delle peculiarità della nostra isola e che faccia tesoro degli errori del passato. Se oggi ci troviamo in questa situazione è soltanto perché durante questi quattro anni di legislatura ha prevalso una politica ottusa infarcita di annunci trionfalistici che tuttavia non ha prodotto risultati”. Questo il commento del consigliere regionale del M5s Roberto Li Gioi, vice presidente della Commissione Trasporti, alla luce dell’aggiudicazione delle rotte agevolate su Alghero da parte di Ita per i voli su Milano Linate e di AeroItalia su Roma.